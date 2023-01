Incendiano una pasticceria, 5 arresti tra baby gang

Una pasticceria di Milano data alla fiamme da una gang di 5 giovani, tutti italiani fra i 18 e i 20 anni, che stavano programmando un altro raid identico. I carabinieri di Milano hanno eseguito questa mattina all'alba un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nelle provincie di Milano e Agrigento a carico dei 5 giovani che sono indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano per incendio e danneggiamento aggravato in concorso.

Ad essere incendiata la notte del 19 ottobre una pasticceria in zona piazza Piola - già danneggiata in altri due episodi simili nei mesi precedenti - dove all'interno lavorava anche uno dei ragazzi arrestati. Le indagini dei militari del Nucleo investigativo di Milano, svolte anche attraverso lo studio dei social network, hanno accertato come quella notte, all'1.30, i 5 indagati abbiano versato all'interno del locale una grande quantità di combustibile dopo aver tagliato la saracinesca con un flessibile e infine appiccato l'incendio prima di fuggire a bordo di un auto a noleggio