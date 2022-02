Incendio a Curiglia (VA): edificio in fiamme nel centro storico

Edificio in fiamme nel Varesotto

Attorno alle 12.30 di mercoledì 23 febbraio i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme in un’abitazione di via Cesare Battisti, a Curiglia con Monteviasco. Le vie strette del centro storico del paese montano dove sorge l’edificio hanno reso complicato l'accesso da parte dei vigili per le operazioni di spegnimento, ma nonostante le difficoltà i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo.