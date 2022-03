Incendio alla Torre Milano: fiamme spente dagli operai del cantiere

Incendio alla Torre Milano di via Stresa

Una nube di fumo si è alzata dalla Torre Milano di via Stresa (in zona Maggiolina a Milano). Stando a quanto riportato da MilanoToday, le fiamme sono divampate intorno alle 13:20 dal 20esimo piano, tanto che il fumo ha avvolto parte dell'edificio, ancora in costruzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma fortunatamente le fiamme erano già state spente dagli operai del cantiere. Secondo le prime ricostruzioni l'incendio sarebbe partito accidentalmente durante dei lavori di saldatura all'interno di un locale tecnico. Non si registrano feriti o intossicati e anche l'edificio pare non abbia subito grossi danni.