Incendio deposito bancali nel milanese. Nessun ferito

Un importante incendio è divampato questa mattina in un deposito di bancali nel milanese, precisamente a Pieve Emanuele in via Nilde Iotti 31. I vigili del fuoco sono rapidamente intervenuti con sette mezzi e hanno contenuto il rogo, per evitare che si propagasse ad altri capannoni. Sul posto anche 118 e carabinieri di Pieve Emanuele.

L'incendio ha causato gravi danni alla struttura, che sarà inagibile, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. o ferita dal fatto.