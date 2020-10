Incendio in appartamento a Busto Arsizio, 7 persone coinvolte

Un incendio in un appartamento in via Fiume a Busto Arsizio (VA) si è sviluppato poco dopo le 7 del mattino coinvolgendo 7 persone poi soccorse. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenute tre ambulanze, un'automedica, e la Polizia. Le sette le persone coinvolte, secondo quanto fa sapere l'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) sono state valutate e controllate dopo aver inalato il fumo.