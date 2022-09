Incendio in casa, donna si rifugia sul soffitto

Questa mattina, come riporta l'Ansa, i vigili del fuoco hanno salvato una donna che si è rifugiata sul tetto della sua abitazione, a Parabiago nel Milanese, dove era scoppiato un incendio. Le fiamme si sono sviluppate in soggiorno, forse a causa di un cortocircuito, e la donna, una 26enne, per la paura si è rifugiata sul tetto. La donna, in stato confusionale, è stata portata per accertamenti in ospedale.