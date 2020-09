Incendio in un appartamento a Milano: una vittima

Un incendio e' scoppiato nella notte in un appartamento di via Pier Francesco Cittadini, periferia settentrionale di Milano. Nel rogo, di cui si ignorano le cause scatenanti, e' morta una persona. I vigili del fuoco intervenuti sul posto sono riusciti a domare l'incendio.

Due persone in ospedale per un rogo in via Broggi

In via Broggi, invece, poco dopo mezzanotte, due persone sono state soccorse dai vigili del fuoco e portate in ospedale. Una 44enne ha inalato i fumi sprigionati dalle fiamme e ha riportato una ferita al volto ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Un 30enne, invece, oltre ad avere inalato i fumi presenta un'ustione di primo grado a una mano. E' stato trasportato dal personale del 118 al Niguarda in codice giallo. Nessuno è in pericolo di vita. Si indaga sulle cause dell'incendio