Incendio nel carcere milanese di San Vittore: quattro intossicati

Incendio nella notte all'interno del carcere milanese di San Vittore. A bruciare sarebbero stati sei materassi, per una azione dolosa all'interno di una stanza. Ci sono quattro detenuti lievemente intossicati, come riferisce Ansa. Visitati nell'infermieria del carcere, non è stato necessario condurli in ospedale. La cella si trova al primo piano e il principio d'incendio sviluppatosi attorno alle 23 è stato spento dai vigili del fuoco intervenuti.