Incendio nel Milanese, bruciati rifiuti e baracche

Un incendio si e' sviluppato a partire dalla serata di ieri in un'area abbandonata ad Assago, comune dell'hinterland sud di Milano. E' accaduto in via Gattinara. Diverse baracche e accumuli di rifiuti hanno preso fuoco, e le operazioni di spegnimento sono andate avanti per molte ore, fino alle 5 di stamattina. Cinque i mezzi dei vigili del fuoco impegnati nella nottata, tra automezzi e pompe idrauliche. E' intervenuto anche il GOS (Gruppo Operativo Speciale) ed e' stato necessario un escavatore per rimuovere i rifiuti. Non risultano al momento feriti e le cause dell'incendio sono ancora da accertare.