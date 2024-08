Milano: incendio nell'ex campo nomadi di via Bonfadini

Incendio nell'ex campo nomadi di via Bonfadini a Milano

Nel pomeriggio del 18 agosto, un incendio è divampato nell'ex campo nomadi di via Bonfadini a Milano, sgomberato a luglio ma non ancora bonificato. L'alta colonna di fumo nero era visibile da diverse zone della città, destando preoccupazione tra i residenti. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente e hanno domato le fiamme che hanno distrutto tre baracche e roulotte abbandonate. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non sono state rilasciate sostanze tossiche nell'aria.

Futuro dell'area e bonifica

Il campo, sgomberato definitivamente a luglio su ordinanza del sindaco Beppe Sala, è stato teatro di traffici illeciti negli anni. Ora si attende la bonifica dell'area, che sarà messa in sicurezza e destinata a un progetto di rigenerazione urbana. L'area verrà conferita a SogeMi per lo sviluppo dei nuovi mercati all'ingrosso di Milano, segnando così una nuova fase per questa storica zona della città.