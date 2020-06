Incendio su tetto palazzo a Milano, due famiglie evacuate

Un incendio si e' verificato verso le cinque del mattino in in via Scanini, zona Baggio, alla periferia ovest di Milano. Le fiamme sono partite dal tetto di un palazzo: due appartamenti sono stati coinvolti. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto, e dopo aver spento le fiamme hanno aiutato ad evacuare due famiglie dello stabile. Non risultano feriti ma ci sono parecchi appartamenti inagibili. A scatenare l'incendio sul tetto pare sia stato un fulmine. L'episodio si è infatti avverato durante il temporale che ha colpito con forza la città.