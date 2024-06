Incendio della Torre dei Moro a Milano, in 13 a processo

La gup di Milano Ileana Ramundo ha rinviato a processo 13 dei 17 imputati per disastro colposo in relazione all'incendio della Torre dei Moro, il grattacielo di via Antonini 32/34 devastato dalle fiamme per un incendio divampato il 29 agosto 2021. Per la giudice in udienza preliminare la pm Marina Petruzzella non ha fornito sufficienti elementi per consentire una ragionevole previsione di condanna all'esito del dibattimento per le posizioni di Crescenzo Panico, responsabile tecnico del cantiere, Giacomo Passera, responsabile ufficio acquisti della Zambonini spa, e i due vigili del Fuoco Luciano Propana e Mario Abate, che hanno rilasciato con parere favorevole il certificato prevenzione incendi per l'edificio. Nel chiedere il processo per tutti gli imputati la rappresentate dell'accusa ha evidenziato tutte le presunte irregolarita' nella progettazione e realizzazione del grattacielo a partire da quelle relative alla certificazione dei materiali utilizzati per i pannelli delle facciate andati a fuoco. "La costruzione prospettata come la piu' innovativa e tecnologica e' in realta' un paradosso perche' si e' rivelata la piu' pericolosa", e' il senso delle parole della pm. Inoltre, e' stato ricordato come l'appello a censire gli altri edifici realizzati con i pannelli Larson Pe, come lo Juventus Stadium e l'aeroporto Marco Polo di Venezia, siano caduti nel vuoto. Un riferimento poi anche alla tragedia di Valencia, il cui incendio ricorda per modalita' quello della Torre dei Moro.

Per i quattro prosciolti la giudice ha emesso una sentenza di non luogo a procedere le cui motivazioni saranno depositate entro 30 giorni. Tra quelli che invece dovranno sostenere il processo figurano i costruttori della Moro Costruzioni, i committenti e poi venditori degli appartamenti della Polo srl, i progettisti, gli importatori dei pannelli della Cantori Alluminio, produttori spagnoli della della Alucoil e gli installatori di Zambonini. Nel dibattimento ci saranno come parte civile oltre 150 tra condomini ed esercenti dei negozi intorno al grattacielo. Il dibattimento si aprira' davanti alla sesta sezione penale del Tribunale in composizione monocratica il prossimo 30 settembre.