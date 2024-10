Inchiesta curve: arrestata anche Debora Turiello, la contabile degli ultras "organizzata, scrupolosa e violenta"

Inchiesta curve: arrestata Debora Turiello, la contabile degli ultras "organizzata, scrupolosa e violenta"

Debora Turiello, nota come la "contabile degli ultras", è recentemente finita ai domiciliari con l’accusa di far parte di un’associazione a delinquere con aggravante mafiosa. A soli 40 anni, Turiello si è guadagnata un ruolo centrale nella Curva Nord interista, diventando un punto di riferimento per l’organizzazione e la gestione delle finanze. Le sue abilità di gestione e il suo spirito organizzativo le hanno permesso di controllare non solo la vendita dei biglietti, ma anche il flusso di denaro associato. All'interno del Baretto 1957, ha creato un ufficio dove riceveva pagamenti, distribuiva tessere e gestiva le entrate, facendo leva su una rete di contatti consolidati nel mondo degli ultras.

Il denaro e le irregolarità: un gioco pericoloso

Le intercettazioni rivelano che Debora non si limitava alla semplice gestione amministrativa. Con un'astuta strategia, ha manomesso le generalità degli acquirenti di biglietti, rendendo difficile l’identificazione degli utenti reali per facilitare la rivendita illecita. La sua abilità nel manipolare le finanze si è tradotta in guadagni considerevoli: secondo i rapporti, Turiello ha incassato fino a 265mila euro in una stagione, di cui 5mila euro riconosciuti dal nuovo capo degli ultras, Marco Ferdico, per il suo operato.

“We Are Milano”: tra beneficenza e sospette operazioni illecite

Nonostante il suo ruolo di tesoriera, Debora è anche presidente dell’associazione “We Are Milano”, istituita ufficialmente per supportare le iniziative degli ultras. Tuttavia, per gli inquirenti, l'associazione è un “paravento legale” utilizzato per eludere il fisco e riciclare denaro. Tra il 2020 e il 2022, l’associazione ha registrato entrate per 882mila euro, con la supervisione di figure come Andrea Beretta, secondo i pm. Non solo una manager delle finanze, Debora ha anche mostrato un lato più violento: il suo coinvolgimento in atti di aggressione, come l'assalto ai tifosi del Benfica nel 2023, dimostra che la sua influenza nella Curva Nord va ben oltre la semplice gestione economica.