Inchiesta Curve, Pantaleo: "La commissione comunale non ha sottovalutato"

Il presidente della commissione antimafia di Milano, il Pd Rosario Pantaleo, risponde alla procura milanese che, nell'ambito dell'inchiesta sulle curve di Inter e Milan, ha parlato di "totale sottovalutazione del fenomeno" da parte della commissione stessa. L'antefatto e' che, lo scorso 15 marzo, la commissione, a porte chiuse, aveva audito due rappresentanti dell'Inter, in seguito ad alcune notizie di illegalita' emerse in quel periodo intorno alla curva nerazzurra relative a biglietti, ingressi e parcheggi.

Pantaleo: "Ci deve essere trasparenza tra chi fa che cosa"

"La sottovalutazione noi non l'abbiamo mai avuta perche' altrimenti non facevamo la commissione - ha detto ai cronisti a margine dei lavori dell'aula - sottovalutare significa non prendere atto di una cosa". Invece, ha aggiunto, "io penso che quella seduta di commissione sia servita soprattutto per avere la cartina di tornasole che quello che e' stato detto in quella commissione era rispondente alle indagini che erano in corso". Dopodiche', ha proseguito, "io, su mia decisione, ho mandato quel verbale alla procura appena il verbale e' stato approntato. Ci deve essere trasparenza tra chi fa che cosa", nelle istituzioni. Sulle questioni emerse dalla stampa "l'Inter ha risposto": per questo Pantaleo spiega di avere riferito alla procura "per la massima trasparenza"