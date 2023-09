Inchiesta sul figlio di La Russa: tracce biologiche maschili sulla vittima

Dagli esami biologici effettuati sui reperti della presunta vittima di stupro, analizzati nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura di Milano, in cui Leonardo Apache La Russa e l'amico deejay Tommaso Gilardoni sono indagati per la presunta violenza sessuale subita da un'ex compagna di liceo il 19 maggio scorso dopo una serata in discoteca, sono state individuate tracce biologiche da campionatura verosimilmente maschili. Tuttavia, il dato rilevato nell'ambito delle analisi biologiche potrebbe riferirsi alla presenza non solo di liquido spermatico, ma anche di sangue e saliva. Inoltre, sara' necessario condurre ulteriori analisi per determinare se sara' possibile estrarre da quelle tracce uno o piu' profili genetici. Profili che eventualmente verrano comparati con il dna dei due indagati. Iscriviti alla newsletter