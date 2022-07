Incidente monopattino-auto a Rho: morto minorenne

Un minorenne è morto in un incidente stradale mentre era alla guida di un monopattino. Si è scontrato con un'automobile sulla parte di superstrada nel territorio di Rho, Milano. L'incidente nella notte tra martedì e mercoledì, la vittima non è stata ancora identificata, il giovane è morto in ospedale.