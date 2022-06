Incidente stradale a Bergamo, grave motociclista

Incidente stradale a Bergamo in via Briantea dove una moto si è schiantata contro un albero. Grave il motociclista, un 40enne, che ha riportato fratture multiple alle gambe ed è stato portato in codice rosso al Papa Giovanni. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia di Stato.