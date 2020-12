Incidente stradale nel Milanese: famiglia distrutta, 3 morti 2 feriti

Un'intera famiglia distrutta da un terribile incidente stradale avvenuto sabato sera sulla tangenziale ovest di Milano alle 8 circa. L'auto viaggiava in direzione di Genova, quando, all'altezza dell'uscita della statale 35, non lontano da Rozzano, si e' schiantata. A bordo della vettura, una Honda Jazz, una famiglia composta da genitori e tre figli. La madre, 39enne, e' morta sul colpo, mentre il padre e la bambina sono stati portati in ospedale in condizioni disperate: l'uomo, 41 anni, e' stato portato all'Humanitas, l'ospedale piu' vicino, in codice rosso, ma ha smesso di respirare qualche ora dopo. La ragazzina, 12enne, e' stata trasportata dal 118 al San Paolo, ospedale del sud del capoluogo, dove pero' i medici poco dopo ne hanno constatato la morte. Gravissimi gli altri due figli, 10 e 16 anni: il piu' grande e' al Policlinico, e la piu' giovane e' ancora ricoverata al San Paolo. La famiglia aveva origini straniere. Ferito anche il conducente di un'altra delle tre auto coinvolte nell'incidente, un 41enne, trasportato in codice giallo all'Humanitas. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno tirato fuori dalle lamiere tutti i passeggeri. Immediato anche l'arrivo della polizia stradale per i rilievi: si sta ora cercando di capire la dinamica dei fatti.

Incidente stradale Milano, figlio ancora grave: in corso alcoltest

Sono ancora gravissime le condizioni di uno dei due ragazzini sopravvissuti al terribile incidente. Nel frattempo la polizia stradale ha disposto l'alcoltest e l'analisi tossicologica per i conducenti delle altre due auto coinvolte nello schianto (anche gli altri due automobilisti sono stati soccorsi). Sui corpi delle tre vittime, tutte appartenenti alla stessa famiglia, e' stata inoltre disposta l'autopsia. Da quanto riferito la famiglia era originaria dell'Ecuador. Secondo la ricostruzione della polstrada, l'incidente e' avvenuto alle 20.05 di sabato 5 dicembre: una Bmw 218D, condotta da un 41enne, H.Z., residente a Milano, percorreva la corsia centrale e ha tamponato la Honda Jazz a bordo della quale viaggiava la famiglia equadoriana (il padre, C.F. di 41 anni, e' morto in ospedale in serata). A causa dell'urto la Honda ha fatto un testacoda finendo in posizione orizzontale sulla corsia di sorpasso.