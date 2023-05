Incidente sulla A4 nel Milanese: un morto e due feriti

E' di un morto e due feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale accaduto nel pomeriggio lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia, nel tratto tra Pero-Fiera Milano e viale Certosa.

Il 24enne conducente dell'auto, che ha tamponato un campion, è morto sul colpo

L'incidente ha visto coinvolto un mezzo pesante e una vettura che l'ha tamponato. Il conducente dell'auto, che aveva 24 anni, è morto sul colpo, mentre l'autista del camion e un'altra persona sono stati portati in ospedale, ma non in gravi condizioni, l'autista del camion e un'altra persona. Sul posto, oltre agli operatori del 118, i i vigili del fuoco e personale dell'Ats.