Incidente tra auto e monopattino nel brianzolo: ferite due adolescenti

Due ragazze di 14 anni sono rimaste coinvolte in un grave incidente a Brugherio, in Brianza, nel pomeriggio del 18 luglio. Le adolescenti erano a bordo di un monopattino quando si sono scontrate con una Fiat Punto condotta da una donna di 40 anni, all'altezza di un incrocio in via San Cristoforo. La collisione ha causato la caduta delle due giovani, una delle quali ha riportato ferite significative, richiedendo l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.

Condizioni delle vittime e indagini in corso

La ragazza in condizioni più gravi è attualmente ricoverata all'ospedale Niguarda, dove i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarla. L'altra adolescente ha subito ferite meno gravi ed è stata trasportata al San Gerardo di Monza per le cure necessarie. La Polizia Locale di Brugherio è al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, l'impatto si è verificato all'incrocio, ma i dettagli su eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo drammatico scontro.