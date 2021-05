Operaio muore schiacciato in un cantiere della Bergamasca

Nuovo incidente mortale sul lavoro in Lombardia. Questa volta la vittima e' un uomo di 46 anni, schiacciato da una lastra di cemento, caduta dall'alto, mentre stava lavorando in un cantiere per la costruzione di due ville a Pagazzano nella Bergamasca. Sul posto sono intervenute un'ambulanza, un'auto medica e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'e' stato nulla da fare. Sul fatto indagano i carabinieri di Treviglio.