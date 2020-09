Incidenti lavoro: operaio rimane folgorato, è grave

Un operaio di 34 anni ha preso la scossa e ha riportato ustioni di 3 grado da corrente elettrica sul 30% circa del corpo. L'uomo, che e' dipendente di un'azienda che si occupa di impianti elettrici, stava lavorando in via Rubattino a Milano. Il 34enne non avrebbe atteso il segnale di messa a terra della corrente e ha preso la scossa. E' stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Niguarda e a quanto si e' appreso e' grave ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, la polizia di Stato e i vigili del fuoco.