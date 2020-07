Incidenti monopattini: Procura di Milano aperto fascicolo sulla sicurezza

Dopo il grave incidente capitato a una donna di 31 anni nei giorni scorsi, si intensifica l'attenzione della Procura di Milano sulla sicurezza dei monopattini che proliferano in citta'. Il dipartimento guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano sta monitorando la questione in stretto contatto con la Polizia Locale nell'ambito di un fascicolo conoscitivo aperto nei mesi scorsi senza ne' ipotesi di reato ne' indagati. Gli inquirenti hanno anche acquisito le carte relative a uno dei bandi dell'amministrazione comunale per i servizi in sharing di monopattini. Il Consiglio di Stato nei giorni scorsi aveva accolto la richiesta presentata dal Comune di sospendere in via cautelare una sentenza del Tar che aveva annullato gli atti dell'amministrazione in seguito al ricorso di un'impresa. Intanto, la Procura si accinge a chiudere un'inchiesta per lesioni colpose a carico del responsabile legale di una societa' di sharing su un incidente in cui rimase ferita, circa un anno fa, una donna investita da un monopattino usato da un cliente.

Nel frattempo, è di oggi la notizia che si è verificato un altro grave incidente in monopattino a Milano: un uomo di 36 anni, di nazionalita' tunisina, e' caduto alle 3.45 in via Vitruvio e ha battuto violentemente la testa. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, l'uomo avrebbe perso il controllo del monopattino senza l'intervento di altri mezzi o senza alcuna anomalia del manto stradale. E' stato trovato incosciente dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli. Le sue condizioni sono migliorate con il passare delle ore, non dovrebbe essere in pericolo di vita.