Incidenti stradali: scontro tra mezzi, due feriti nel bergamasco

La strada statale 470dir 'della Valle Brembana' è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni chilometro 6,500, nel comune di Curno, in provincia di Bergamo, a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli, tra cui un mezzo pesante.

Due i feriti e traffico deviato

Il sinistro, per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato il ferimento di due persone. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Lo rende noto l'Anas, il cui personale è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.