Incidente sul lavoro: cade da 8 metri e muore operaio 36enne nella Bergamasca

Un operaio di 36 anni e' morto dopo essere precipitato da un'altezza di 8 metri, nell'azienda Toora Casting, che produce componenti di alluminio, a San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo. Secondo quanto comunica Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'uomo e' deceduto sul colpo in seguito alla caduta. Le cause sono ancora da accertare, tra le ipotesi anche che abbia avuto un malore. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Trescore.