Incidenti sul lavoro: crolla il tetto di un capannone nel bresciano, due operai precipitano da 5 metri

Durante la mattinata, a Pisogne, in provincia di Brescia, due operai sono caduti da un'altezza di circa 5 metri a seguito del crollo del tetto di un capannone. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:28 nella frazione di Gratacasolo, lungo la via provinciale 7. I carabinieri della Compagnia di Breno, allertati dall'Areu, si stanno recando sul posto insieme ai vigili del fuoco di Brescia. I soccorsi sono stati mobilitati con due elicotteri, due ambulanze e un'automedica. Secondo le prime informazioni, entrambi gli operai sarebbero in stato di incoscienza.

Intervento delle autorità e indagini in corso

Oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, anche l'Ats Montagna è stata prontamente avvisata dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono in corso per stabilire le condizioni degli operai e comprendere le cause del crollo. Le autorità locali stanno lavorando per raccogliere ulteriori dettagli su quanto accaduto e garantire la sicurezza dell'area.