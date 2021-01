Incontriamoci al GUADO, un ricco programma di appuntamenti online

Dopo lo straordinario successo degli incontri di dicembre e gennaio, la fitta rete di appuntamenti online del Guado riparte nel nome di un premio Nobel, infatti il 1° febbraio, verrà presentato il volume “In Sardegna con Grazia Deledda” (Perrone Ed.). L’autrice Rossana Dedola sarà in compagnia di Costantino Cossu, Responsabile della redazione Cultura al quotidiano “La Nuova Sardegna”, Giacomo Mameli, giornalista e romanziere appena insignito del Premio Fiuggi (a pari merito con Mario Calabresi) e Franco Manzoni, poeta e critico letterario del Corriere della Sera.



L’ideatore dell’iniziativa, Francesco Oppi, con il supporto scientifico proprio di Franco Manzoni, conduce questa serie di incontri con artisti, intellettuali, Istituzioni, docenti, operatori culturali e personalità della società civile... Ne scaturisce un dibattito culturale e sociale di grande intensità che intende affrontare varie tematiche tra cui la più rilevante è quella relativa al ruolo degli artisti nelle comunità e, più diffusamente, quella del loro contributo nella costruzione e diffusione della cultura nella società. Gli incontri trasmessi in diretta dalla storica Cascina del Guado, faro e approdo da oltre cinquant’anni per artisti e intellettuali, si pongono anche come valido mezzo di diffusione di temi e stimoli nel vuoto lasciato dall’impossibilità di organizzare liberi momenti culturali in presenza.

Gli eventi online (in diretta su facebook e poi disponibili sul canale YouTube delle Officine Creative del Guado) riaffermano con forza il peso specifico dell'arte e dei suoi protagonisti, affinché sia riconosciuto e valorizzato il compito fondamentale dell’arte anche come enzima nella costruzione di modelli di intervento socio-culturale. Questo ciclo che propone un susseguirsi di appuntamenti con personalità rilevanti del mondo dell’arte e della cultura, si concluderà il 4 marzo quando alle 12.00 in punto, l’amico di una vita Jean Blanchaert, artista e gallerista e la moglie Elena Gregori, omaggeranno dal Guado il grande Philippe Daverio e illustreranno i progetti editoriali e artistici del divulgatore d’Arte più amato d’Italia.

Di seguito una breve nota sulla storia del Guado e il programma degli incontri di febbraio.



La Cascina del Guado

Nel 1969, il papà di Francesco, il noto artista e pubblicitario Daniele Oppi, acquistò il Guado in stato di abbandono e vi compì opere di ristrutturazione e migliorie, rispettando la peculiare tipicità e valorizzando le caratteristiche di pregio storiche ed architettoniche dell’Immobile.

Dal 1969 la “ormai celebre Cascina del Guado, è un fervente cenacolo culturale e artistico, volto alla ricerca e all’approfondimento delle nuove forme espressive” (dal testo di motivazione del conferimento da parte del Sindaco di Milano Gabriele Albertini, della Medaglia d’Oro di Benemerenza Civica,“Ambrogino d’Oro” – a Daniele Oppi, del 7 dicembre 2002).

Negli anni ‘70 il Guado fu, dapprima, sede della Comune del Guado (Paolo Suman con molti giovani del territorio, Luciana Pederzolli, poi Stefano Pizzi, Mike Selig, Firscheim, Baviera, Laquaniti, Delima Medeiros, Aldo Simoncini, Max Capa, Marzia Druker, Matteo Di Corato, fratelli Rosa, Dino Baranzelli, Oreste Amato, Gigetto (Luigi) Granetto, Mogol…) che lavorò proficuamente per il miglioramento delle condizioni sociali e culturali del territorio (vedi Guadolibro, Guadogiornale, Bar Italia e L.A.L), innestando anche le prime profonde e motivate istanze ecologiste che furono basi per la nascita del Parco del Ticino. In quel periodo con la Libera Associazione del Libro le biblioteche iniziarono a prendere la forma che conosciamo oggi. Sulla scorta dell’esperienza comunitaria, prese vita la “Cooperativa Il Guado” che creò e produsse, tra le tante attività di comunicazione, 115 testate di giornali comunali. Il tema principale era la diffusione della cultura della democrazia e dell’esercizio della stessa da parte dei cittadini.

Sono degli anni ’70 e ’80 le collaborazioni con il Tribunale dei Minori di Milano che affidava a Daniele Oppi alcuni giovani per il loro recupero sociale. Sempre alla Cascina del Guado negli anni ‘90, sul patrimonio culturale di queste esperienze, nacque e fiorì la Cooperativa Raccolto fondata sempre da Daniele Oppi con, tra gli altri, Franca Stangherlin, Giancarlo Colli, Mario Spinella, Giorgio Seveso, Massimo Silvano Galli, Emilio Tadini, Ernesto Treccani, Rino Crivelli, Aldo Coccino solo per citare alcuni dei promotori.

Alla morte di Daniele, nel 2006, ne assunse la presidenza Francesco Oppi che potenziò gli aspetti di comunicazione e, soprattutto, editoriali attivando importanti collaborazioni con Enti e fondazioni.

Oggi dalla Cascina Guado, che dal 2011 per le meritorie attività è stata inserita da Regione Lombardia nei “Centri e luoghi dell’Arte Contemporanea in Lombardia”, prendono le mosse rilevanti progetti e interventi socio-culturali realizzati per promuovere la cultura a tutti i livelli. Citiamo ad esempio Inverart, il Padiglione d’Arte Giovane di Inveruno, che ha festeggiato i quindici anni di attività con una importante mostra ospitata nel 2019 dalla Società Umanitaria di Milano, in cui hanno potuto negli anni mostrare i loro primi lavori artistici oltre 650 giovani creativi.

Sempre nel 2019, l’incarico a Francesco Oppi per l’organizzazione di un Concorso per promuovere l’arte contemporanea in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Brera, Società Umanitaria e Comune di Buscate (cfr. articolo pubblicato l’1 agosto 2018 sul quotidiano “Il Giorno” dal titolo “L’altra Brera? In riva al Naviglio”). Importanti i contributi e le collaborazioni, in questi ultimi anni, delle nuove generazioni di artisti e operatori; oltre allo stesso Francesco Oppi: Daniele Nicolosi (Bros), Ivan Tresoldi, Giuseppe Abbati, Giorgio Aquilecchia, Matteo Naggi, Anna Parini, Sonda, Miss Eu, Giorgio Lodetti, Manuela Furlan, Rouge, Armando Mascetti, Carmine Sabbatella, Vera Garavaglia, Mattia Croce, Michele Ciardulli, Fabrizio Tampellini, Linda Grittini, Andrei Cristian Iancu, Eleonora Corti, Kia Ruffato, Lorenzo Carlo Perin e altri. Con questi nuovi impulsi ha preso vita il progetto delle Officine Creative del Guado che si pone l’obiettivo di ricollegare tutti i fili della lunga e proficua storia del Guado per proporre nuove istanze di sperimentazione culturale e relativi modelli attuativi attraverso l’arte contemporanea e il lavoro degli artisti.

Incontriamoci … al GUADO - Programma di febbraio 2021

lunedì 1 febbraio 2021 ore 12.00

Isola di feste, riti, racconti

Presentazione del volume “In Sardegna con Grazia Deledda” di Rossana Dedola (Perrone Ed., 2020). Con l’Autrice partecipano Costantino Cossu, responsabile della redazione Cultura al quotidiano “La Nuova Sardegna”, Giacomo Mameli, giornalista e romanziere e Franco Manzoni.



giovedì 4 febbraio 2021 ore 12.00

Una grande avvenire dietro le spalle … ma non solo

Sergio Ciulli. attore, regista, autore per il teatro e la radio, insegnante e Irina Lorandi, attrice





lunedì 8 febbraio 2021 ore 12.00

Vita d’Artista. E oggi?

Paolo Baratella, artista e Nicoletta Saveri, vicepresidente Polo culturale castanese



Martedì 9 febbraio 2021 ore 12.00

Social Tv della Libreria Bocca. In occasione del 15° anniversario dalla morte di DANIELE OPPI

Daniele Oppi, la sperimentazione continua

Francesco Oppi, artista, curatore, editore, direttore Guado, con Franco Manzoni e Giacomo Lodetti, Presidente dell’Associazione Librerie Storiche e Antiquarie d’Italia.





giovedì 11 febbraio 2021 ore 12.00

Il vortice del pensiero poetico.

In ricordo di ANGELO SCANDURRA, editore catanese recentemente scomparso, presentazione della silloge “Variazioni sul vuoto” di Niccolò Nisivoccia (ed. Le farfalle). Con l’autore ne parlano Franco Manzoni e Giovanna Rosadini, poetessa.

lunedì 15 febbraio 2021 ore 12.00

La collezione più importante d’Europa: la Casa-Museo Poldi Pezzoli di Milano

Annalisa Zanni,

direttore del Museo Poldi Pezzoli

con Beppe Finessi,

docente di Design al Politecnico di Milano



giovedì 18 febbraio 2021 ore 12.00

Sì, faccio musica nel mondo. E un pensiero al grande Angelo Paccagnini.

Gaetano Liguori, compositore e musicista con Giuseppe Pignatiello, Sindaco del Comune di Castano Primo





lunedì 22 febbraio 2021 ore 12.00

Umberto Boccioni, l’avventura e il segnale del Padiglione d’Arte Libera del 1911.

Francesco Oppi, artista, curatore, editore, direttore Guado. Intervengono Franco Manzoni, e Paola Signorino, Storica e ricercatrice





giovedì 25 febbraio 2021 ore 12.00

Teatro dentro. Il futuro visto dal palcoscenico

Gli attori Bedy Moratti e Gerardo Placido Amato intervistati da Franco Manzoni





lunedì 1 marzo 2021 ore 12.00

L’ideale umano di Spinoza

Gianfranco Mormino, ordinario di Filosofia morale all'Università Statale di Milano, presenta il volume "Homo homini Deus" di Patrizia Pozzi (ed. Mimesis), e traccia un ricordo di questa studiosa di Resistenza, deportazione femminile nei lager, antifascismo: una filosofa in lotta con la Sla.

giovedì 4 marzo 2021 ore 12.00

PHILIPPE DAVERIO e la divulgazione dell’Arte Jean Blanchaert, artista e gallerista e Elena Gregori Daverio