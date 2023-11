Incontro sulla Criminalità ambientale in Lombardia 2023

Legambiente Lombardia presenta, il 28 novembre in Cascina Nascosta via E. Alemagna 14 Parco Sempione (Milano), il dossier "Criminalità ambientale in Lombardia 2023". L'incontro inizierà alle ore 10.00 e interverrano tra gli altri Barbara Maggetto, presidente Legambiente Lombardia; Lucilla Andreucci, referente di Milano di "Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie"; Fabio Bottero, Sindaco di Trezzano sul Naviglio e Coordinatore per la Lombardia di "Avviso Pubblico"; Alessandra Dolci, procuratore aggiunto Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano e Ilaria Ramoni, Avvocata del foro di Milano e Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.