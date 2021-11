Indagato il 19enne leader del Movimento No Green pass milanese

Ha appena 19 anni il leader del movimento No Green pass a Milano: si chiama Gabriele "Zeno" Molgora ed è l'amministratore delle chat Telegram con cui i ribelli del certificato verde organizzano le loro iniziative. Il ragazzo, che ha un regolare porto d'armi ad uso sportivo, è attualmente indagato per istigazione a delinquere aggravata dal mezzo telematico, come disposto dal pm antiterrorismo Alberto Nobili. Come ricostruisce il Corriere, Molgora è divenuto punto di riferimento dei No Vax dalla scorsa estate, quando ideò il primo corteo in piazza Fontana. Manifestazioni alle quali tuttavia recentemente non ha più preso parte, essendo stato sottoposto da settembre a Daspo Urbano. Ma attraverso i social ha continuato a coordinare le campagne degli anti-Green pass. Il gruppo facebook "No Green pass Adesso Basta!! Parte 2" conta attualmente 32mila utenti. Attraverso questo social e Telegram Molgora ha dato vita ad una campagna martellante, promuovendo anche una mobilitazione nazionale in piazza Duomo che sarebbe fissata per sabato 27 novembre, esortando i partecipanti a portare torce da stadio.

Mille certificati falsi sul suo telefono

Nel corso di una prima analisi del suo cellulare è emerso come il giovane abbia inviato, via Telegram, file contenenti mille certificati, intestati ad altrettanti soggetti, su cui sono in corso accertamenti per rintracciarne l’origine. L’uomo ha ammesso di averli scaricati dalla rete e distribuiti gratuitamente a più utenti possibile. Per tale motivo, è stato denunciato anche per il reato di ricettazione, con altri due soggetti, individuati tra i destinatari dei file contenenti i Green Pass, e sottoposti a perquisizione e sequestro dei device.

Durante la perquisizione emersi ance un'accetta e un coltello

Nel corso della perquisizione sono stati anche sequestrati un’accetta ed un coltello “survivor”, rinvenuti all’interno di uno zaino attrezzato con diversi kit di sopravvivenza e un tirapugni. Infine, sono stati cautelativamente ritirate dalla Questura 2 armi, regolarmente denunciate dal giovane, titolare di licenza di porto d’armi ad uso sportivo.