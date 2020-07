Indice di gradimento degli amministratori: non brillano Fontana e Sala

"Governance Poll 2020": la tradizionale classifica annuale de Il Sole 24 Ore sull'indice di gradimento degli amministratori italiani vede il governatore lombardo Attilio Fontana ed il sindaco di Milano Beppe Sala in flessione rispetto agli anni precedenti. Il presidente leghista scivola infatti dal terzo posto assoluto del 2019 al 13esimo attuale, mentre il primo cittadino si trova 52esimo, circa a metà classifica. Per quanto riguarda i governatori, i primi quattro posti sono tutti per esponenti del centrodestra: Luca Zaia del Veneto, Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Donatella Tesei dell'Umbrai. Quindi Jole Santelli della Calabria. Incide l'effetto Coronavirus, indubbiamente. Eppure il sindaco di Bergamo Giorgio Gori nella classifica dei sindaci ottiene un lusinghiero terzo posto, dietro ad Antonio Decaro (Bari) e Cateno De Luca (Messina).