Indicente d'auto, bambina balza fuori dal finestrino: è gravissima

Un incidente gravissimo si è verificato a Vigevano lunedì 22 maggio alle 12.20 circa. Una bambina di 5 anni, infatti, è stata ricoverata d'urgenza in conseguenza di un incidente tra due auto.

La bambina era sul sedile posteriore della macchina e durante il viaggio il finestrino era aperto. Per l’urto, però, la bambina è stata sbalzata fuori dal finestrino e ha battuto la testa contro un palo. Ora starebbe lottando tra la vita e la morte.

L'incidente avvenuto a Vigevano

Le due auto si sono scontrate a Vigevano e, come riporta la Provincia Pavese, precisamente all’incrocio tra via Mentana, via Quarto e via Ferrari. La macchina era guidata dalla madre della bambina e si è scontrata con un'altra auto proveniente da via Mentana.

Grave la bambina. Altri tre feriti in ospedale

Subito dopo l'incidente sul posto sono arrivati la polizia locale, due ambulanze della Croce rossa di Mortara e della Croce azzurra di Robbio. All'arrivo dei soccorritori, la bambina era in coma ed è attualmente gravissima.

Le altre tre persone coinvolte nell’incidente sono state portate in ospedale, due a Vigevano e una al San Matteo di Pavia.