Indossò una divisa delle SS. Assolto ex comandante vigili

La Corte d'Appello di Milano ha assolto Giorgio Piacentini, l'ex comandante della Polizia Locale di Biassono (Monza), condannato in primo grado a Monza a sei mesi di reclusione per apologia del fascismo, dopo che aveva indossato una divisa delle Ss ed aveva pubblicato una foto su Facebook. A chiedere la sua assoluzione è stato lo stesso Procuratore Generale, dopo aver accolto la tesi della difesa. È stata "una forzatura del Tribunale di Monza che ha interpretato l'aver indossato la divisa come prova di apologia del fascismo di per sé - ha spiegato l'avvocato difensore Carlo Alberto Pirro - per altro dopo la pubblicazione di una fotografia su un profilo privato e quindi precluso al pubblico".

Piacentini: "Una vita stravolta, sei anni di lotta, difficoltà economiche e psicologiche inimmaginabili"

"Una vita stravolta, sei anni di lotta, difficoltà economiche e psicologiche inimmaginabili - ha detto all'ANSA Piacentini - se avessero svolto delle indagini, si sarebbero accorti che non ho mai avuto nulla a che vedere con simpatie di quel genere, mai". "Se non ci fosse stato il mio avvocato, così tenace e sempre vicino - ha aggiunto -, non so come avrei fatto". Piacentini, che da anni partecipa alle iniziative di un'associazione che svolge ricostruzioni storiche, ha detto di aver "indossato decine di divise diverse", e di aver partecipato a numerose "manifestazioni per celebrare la memoria, alle quali non mi avrebbero nemmeno fatto entrare, se avessi davvero avuto certe idee. Bastava indagare".