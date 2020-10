Influenza: la Lombardia è 'coperta', "la nostra disponibilità è sufficiente"



"In questo momento il fabbisogno complessivo massimale" di vaccini antinfluenzali in Lombardia - cioè "calcolato come se ci fosse un'adesione completa" alla campagna "anche se storicamente non raggiunge mai il target del 75%" - arriverebbe "a 2.768.000 dosi. Noi ne abbiamo in questo momento acquisite 2.884.000. Quindi la disponibilità di vaccini, in misura sufficiente per coprire il fabbisogno che noi abbiamo, c'è". Ad assicurarlo è il direttore generale Welfare della Regione Lombardia, Marco Trivelli, oggi durante un incontro a Palazzo Lombardia per fare il punto sulla campagna vaccinale contro l'influenza che si sta organizzando sul territorio regionale.

A chi gli ha chiesto se il prezzo superiore dell'ultimo lotto sia causato dal fatto che ci si e' mossi tardi, Trivelli ha risposto: "Il mercato adesso e' variegato. Basti pensare che le farmacie adesso non sono in grado di comprare i farmaci, questo fa capire come il mercato adesso sia diverso e come sia complicato muoversi in questo momento".