Innovation Challenge: i 25 progetti vincitori della 12esima edizione

Si è conclusa oggi la XII edizione di Switch2Product | Innovation Challenge, il programma che valorizza soluzioni innovative, nuove tecnologie e idee di impresa proposte da studenti e laureati da un massimo di tre anni, ricercatori, alumni e docenti del Politecnico di Milano, organizzato da PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano gestito da Fondazione Politecnico, dal Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico e da Deloitte. Confermata anche quest’anno la partnership con il MIP - Business School del Politecnico di Milano e con l’Università Bocconi – attraverso B4i-Bocconi for innovation, piattaforma per startup di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo interno alle aziende.

NOVITÀ DELLA XII EDIZIONE

Novità di quest’anno sono le partnership con Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa, con un percorso che fornisce strumenti e competenze nell’ambito della transizione energetica, della decarbonizzazionee dell’economia circolare, Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, con il percorso di empowerment Get it! Twice, focalizzato su soluzioni innovative e impact-oriented per rispondere ai bisogni di welfare e sanità e promosso dall’intera rete di partner di Get it! Twice, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell’ambito dell’accordo con il Politecnico di Milano e Bugnion, leader italiano ed europeo nel settore della consulenza in proprietà industriale e intellettuale.

PREMIATI

I team vincitori saranno ammessi al Programma di Accelerazione imprenditoriale, finalizzato alla realizzazione del proprio progetto di innovazione che include il consolidamento delle competenze di team, la prototipazione e lo sviluppo del prodotto, la strategia per l’ingresso nel mercato e il contatto con i fondi di investimento, nonché il test del modello di business. Il programma di accelerazione è realizzato da PoliHub, dal Technology Transfer Office (TTO) e da Officine Innovazione di Deloitte.

ANT-3D, OPT-IN FCS, PipeIn, Intelligent Athlete e Sinergy sono le soluzioni innovative selezionate dal Politecnico di Milano per ricevere il grant S2P da 30 mila euro ciascuno.

Sono, invece, Eggs & Beacon e TTOP ad aggiudicarsi il grant, del valore di 30 mila euro ciascuno, per i migliori progetti dedicati a combattere l’emergenza e l’impatto da Covid-19. I vincitori otterranno, oltre ai finanziamenti finalizzati alle attività di prototipazione e validazione in campo dei progetti, un percorso dedicato alla valorizzazione dei risultati della ricerca e all’accelerazione delle iniziative imprenditoriali in PoliHub.

A Lift Energy, Roplastic e Sinergy l’accesso al programma Joule Energizer mentre a Eggs & Beacon, NanoMug, THInkPen, RESPIRatory Holter 2.0 e Ortho Lab l’accesso al programma Get it! Twice. Ai vincitori di entrambi uno Special Grant di 30 mila euro e l’offerta di un percorso di incubazione specifico.

Liquity, Neurav e Welfin hanno ricevuto il premio di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi del valore 30 mila euro ciascuno assegnato ai progetti maggiormente capaci di rilanciare il sistema economico del nostro territorio, a seguito della crisi determinata dalla pandemia da Covid-19.

Il progetto Welfin, grazie al Premio MIP, avrà la possibilità di accedere gratuitamente ai corsi dell’Academy, offerti dalla Business School del Politecnico di Milano.

A B-Twice, Gymnasio e MusicFit il premio di Bugnion che assegna un voucher da 2 mila euro per l’acquisto di servizi specialistici in materia di tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

AeroSwitch, Bonus X, Extrude metal like plastic, Intelligent Athlete e Nostrum vincono l’accesso al Programma di Accelerazione imprenditoriale.

“Innovative, flessibili e capaci di rispondere al cambiamento, le startup si dimostrano, in questo periodo di crisi e di tensione, una risorsa per il sistema delle imprese”, commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano. “I 600 partecipanti a Switch2Product e i 180 progetti presentati testimoniano la capacità di reazione e la voglia di proporre nuove idee. Stimoli di cui Milano e la Lombardia hanno bisogno per una ripresa che non sia ripensare il pre-Covid, ma disegnare un mondo nuovo che parte dalla conoscenza e dalla ricerca”.

“Switch2Product è un ottimo esempio di Trasferimento Tecnologico Made in Italy”, afferma Andrea Poggi, Innovation Leader di Deloitte North & South Europe. ”Come si dice spesso, l’Italia è un Paese ad alto potenziale innovativo, che, però, disperde molto del suo potenziale non riuscendo a trasformare le buone idee in soluzioni concrete per il business. Questo programma dimostra che, invece, una sinergia più stretta tra università, centri di ricerca, mondo accademico e imprese è possibile ed è determinante per lo sviluppo del trasferimento tecnologico. Con esperienze come S2P possiamo favorire la creazione di un ecosistema italiano per l’innovazione dinamico e competitivo, coinvolgendo anche le PMI con limitate capacità di investimento. Frenate dalla loro struttura essenziale e, negli ultimi mesi, dal Covid-19, queste aziende, comunque parte delle eccellenze italiane, possono trovare nella “inclusione” di start up e nella valorizzazione dei propri talenti, competenze e creatività il modo per far parte e rendere accessibile anche a loro il processo di innovazione del Paese che deve comunque interessare tutte le aziende che intendono giocare un ruolo nel processo di rilancio nell’ambito anche del Next Generation EU. Questo è il Trasferimento Tecnologico. Una sfida che dovremo affrontare tenendo a mente la lezione del Covid-19 e riportando al centro dei processi di innovazione i bisogni delle persone, la creatività, la collaborazione per dare vita a una innovazione antropocentrica concreta. Come emerge dal nostro studio presentato durante l’Innovation Summit, infatti, per il 55% degli italiani il continuo utilizzo della tecnologia ha incrementato la voglia di contatto umano. Non solo: per il 36% degli italiani il processo di digitalizzazione non considera sufficientemente l’aspetto umano”.

“I numeri in costante crescita e la qualità delle candidature a S2P, nonostante la criticità del momento storico che stiamo vivendo, ci confermano che le opportunità nascono nei momenti di crisi”, afferma Andrea Sianesi, Presidente di PoliHub. “Come PoliHub abbiamo un ruolo di grande responsabilità: sostenere le startup nel superare la valle della morte che separa le buone idee dal successo sul mercato. Per farlo possiamo contare sull’ecosistema Politecnico e sulla collaborazione dei nostri partner perché è sempre più evidente che un futuro migliore e più sostenibile non può non passare dall’innovazione”.

SWITCH2PRODUCT

Switch2Product è il programma organizzato dal Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico di Milano, da PoliHub, Innovation Park & Startup Accelerator e da Deloitte che valorizza soluzioni innovative, nuove tecnologie e idee di business proposte da studenti, ricercatori e docenti del Politecnico di Milano, offrendo loro risorse economiche per supportare lo sviluppo tecnologico e un percorso di accelerazione di business dedicato. La XII edizione ha raccolto 180 candidature. Le migliori 70 idee selezionate nella prima fase hanno avuto accesso al Workshop Idea Development & Pitch, workshop che ha aiutato i team proponenti a strutturare una presentazione efficace della propria idea innovativa.

I progetti hanno poi affrontato un’ulteriore selezione, passando da 70 a 30 finalisti e questi ultimi hanno avuto accesso all’Innovation Boost Program, il percorso di due settimane di empowerment tecnologico e imprenditoriale, progettato per valorizzare il potenziale innovativo e di business delle idee e definire un concreto piano di sviluppo grazie al supporto dei professionisti di Politecnico, PoliHub e Deloitte. Fra i 30 finalisti sono poi stati selezionati i progetti vincitori.

Alla premiazione hanno preso parte Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano e PoliHub; Andrea Poggi, Innovation Leader, Deloitte NSE; Davide Moscatelli, Rector's Delegate to Exploitation of Research and TT, Politecnico di Milano; Marco Gerevini, Consigliere Delegato della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore; Mattia Voltaggio, Head of Startup Acceleration, ENI – JOULE; Sergio Rossi, Vice Segretario Generale, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi; Fulvio Miraglia, Responsabile Progetto startup e Dipartimento finanziamenti, Bugnion; Antonella Moretto, Associate Dean for Open Programs, MIP – Business School; Marco Dal Ferro, Startup Analyst, BIO4DREAMS; Enrico Deluchi, General Manager, PoliHub e Nader Sabbaghian, General Partner, 360 Capital Partners.

TEAM VINCITORI

AeroSwitch - sistema che permette a un velivolo plurimotore di simulare il comportamento in volo di un monomotore, grazie alla propulsione elettrica o ibrido-elettrica

ANT-3D – dispositivo che digitalizza in 3D spazi angusti complessi in una semplice camminata, con velocità, accuratezza e qualità fotografica

B-Twice - body postpartum che, terminato il periodo post gravidanza, modifica la sua funzione con un lavaggio e si trasforma in lingerie

Bonus X - startup che semplifica la burocrazia, permettendo di accedere ai bonus pubblici a cui si ha diritto direttamente da pc

Dalì - nuovo impianto dentale facile da utilizzare e di maggior durata

Eggs & Beacon - dispositivo economico ed efficiente per la sperimentazione in vivo di farmaci e vaccini in pandemie e patologie vascolari

Extrude metal like plastic - metodo innovativo per la produzione di micro tubi multi-lumen in acciaio inossidabile e aghi per il settore biomedicale

Gymnasio - sistema adattivo alimentato dall'IA per il fitness domestico che traccia I movimenti durante gli allenamenti e fornisce allenamenti personalizzati.

Intelligent Athlete – sistema di tracciamento in tempo reale e monitoraggio da remoto per gestire in modo proattivo la salute

KUBIC - sistema ABS per biciclette da corsa tradizionali, elettriche o monopattini, per impianti frenanti idraulici o a cavo, leggero ed efficace

LIFT Energy - propone un utilizzo innovativo del fluoro in grado di rivoluzionare la tecnologia delle batterie al litio

Liquity - piattaforma di crowdfunding azionario basata su blockchain che consente di scambiare i cryptos con il capitale delle startup

MusicFit - sistema di generazione musicale a Intelligenza Artificiale progettato per le attività di fitness, capace di adattare il flusso sonoro prodotto ai movimenti dell’utente.

NanoMug – sistema che propone un utilizzo innovativo di nanoparticelle multifunzionali per trasportare medicinali grazie ad un processo innovative

Neurav - è la soluzione chiavi in mano per le attività quotidiane dei droni. Cerca obiettivi, li segue e supera gli ostacoli lungo il percorso della missione

Nostrum - sistema innovativo basato su una rete di sensori wireless per il monitoraggio e la diagnostica di grandi infrastrutture

OPT-IN FCS - applicazione per un sensore ottico di pressione innovativo

Ortho Lab - laboratorio tecnologico per la progettazione e produzione di ortesi innovative nell'ambito delle malattie neuromuscolari

PipeIn – progetto che vuole ridurre lo spreco di acqua negli impianti delle aziende manifatturiere attraverso l’uso di un dispositivo autonomo e preciso

Respiratory Holter 2.0 - dispositivo wireless che permette un monitoraggio continuo da remoto della funzione respiratoria e dell’attività

Roplastic - rivalorizza la plastica di scarto con un processo flessibile e semplice

Sinergy - batteria che valorizza i rifiuti di zolfo per l’accumulo di energia attraverso un approccio di Economia Circolare

ThinkPen - la prima penna intelligente per il monitoraggio da casa della scrittura e del tremore con una sensazione naturale di inchiostro su carta.

Ttop - nuovi dispositivi per migliorare la biologia delle cellule e dei tessuti, consentendo condizionamento controllato, imaging in tempo reale e riutilizzo del campione biologico.

Welfin - rivoluziona il prestito per dipendenti ripensando il credito in ottica intraziendale. L’azienda di appartenenza fa da garante, offrendo l’opportunità di un beneficio economico condiviso.

Innovation Challenge: Camera di Commercio mette a disposizione tre Special Grant da 30mila euro

Milano - La Camera di commercio ha messo a disposizione tre Special Grant di 30.000 euro ciascuno, con l’obiettivo di premiare soluzioni tecnologiche e idee di business innovative nei settori manufacturing, dei servizi e della sostenibilità, in grado di rilanciare il sistema economico del nostro territorio, a seguito della crisi determinata dalla pandemia Covid-19. I progetti premiati da Camera di commercio.

Sergio Rossi, Vice Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dichiara:

· Liquity: abbiamo colto la sfida del team di progetto, che intende offrire alle piattaforme di crowdfunding un pacchetto completo per digitalizzare l’equity e trasformarlo in diritti su azioni che possono essere negoziate direttamente in modo semplice. La Piattaforma basata su tecnologia Blockchain ha l’ambizione di scambiare criptovalute con quote societarie di startup, anche su mercato secondario. Il mercato delle criptovalute va assolutamente regolamentato. Crediamo che anche grazie a questo progetto, sarà possibile dare un contributo in tal senso.

· Welfin: abbiamo voluto premiare l’idea della piattaforma, che rivoluziona il credito tra dipendenti, permettendo a una o a più comunità aziendali di ottenere il massimo dalla condivisione delle proprie risorse. Ci è piaciuta l’idea di mettere a disposizione delle imprese un nuovo strumento innovativo di welfare, ma anche sostenibile, capace di creare un beneficio economico per i tutti i soggetti coinvolti.

· Neurav: consideriamo la soluzione tecnologica di particolare interesse, per la possibilità di essere replicabile in più ambiti. Il software di reti neurali nato come un prodotto da installare su droni (e non solo) in ambito ricerca e soccorso ha l’obiettivo di espandersi in altri settori di mercato. Riteniamo che la soluzione proposta sia di particolare importanza per le ricadute che potrebbe avere sui servizi di pubblica utilità e sulla sicurezza del territorio. L’Accordo di collaborazione tra Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Politecnico di Milano “Un’alleanza per le Startup del territorio” è stato siglato di recente con l’obiettivo di svolgere e fornire -ciascuno secondo le proprie competenze- attività complementari e sinergiche, che si concretizzi in progetti di innovazione e di supporto alle startup.

L’Accordo ha, in particolare, un duplice obiettivo: stimolare l’innovazione presente in progetti e idee d’impresa nella fase di preseed, supportandone lo sviluppo, mediante percorsi di validazione tecnologica e accelerazione imprenditoriale; sostenere le startup nella fase di creazione e nelle fasi successive alla crescita iniziale. In questo contesto è nata l’adesione della Camera di commercio all’Edizione 2020 del Programma Switch2Product–Innovation Challenge (S2P) nato dalla collaborazione tra Politecnico di Milano, Deloitte e PoliHub, Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, con l’obiettivo di rafforzare la valorizzazione delle tecnologie nate dalla ricerca, sviluppare nuova imprenditorialità e promuovere soluzioni innovative di business. La Camera di commercio riconosce, in particolare, al Programma S2P la capacità di supportare lo sviluppo di progetti e soluzioni tecnologiche e la nascita di startup innovative, grazie al percorso di accelerazione altamente qualificato e caratterizzato da un elevato grado di concretezza e grazie al supporto del Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico.

L’innovazione e la resilienza sono due fattori fondamentali per rilanciare il sistema economico e superare in tempi rapidi la crisi determinata dalla pandemia Covid-19. In questo contesto particolarmente difficile, le startup hanno dimostrato fiducia e ottimismo verso il futuro, oltre a una forte capacità di resistere e di trasformarsi. Il rilancio non può prescindere dal supporto all’innovazione di cui le startup sono portatrici in considerazione sia della capacità di dare risposte innovative e tempestive, sia per l’impiego e lo sviluppo di tecnologie innovative e per la possibilità di sperimentare e, non ultima, per la capacità di agire con ampia flessibilità.