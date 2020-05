Innovazione, il fascicolo del cittadino di Milano diventa una App

E' iniziata la terza edizione della Milano Digital Week, quest'anno completamente online e digitale a causa dell'emergenza Coronavirus. Tra i numerosi interventi, quello dell'assessore a Trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano Roberta Cocco. La quale ha annunciato che il fascicolo del cittadino, ora disponibile sul sito del Comune, migrera' su un'app a cui i milanesi potranno accedere utilizzando l'identita' digitale. "Le nostre vite sono state completamente trasformate dal punto di vista personale e professionale, ma di sicuro all'interno delle nostre vite e' entrato in modo preponderante il digitale", ha osservato Cocco, ricordando il lavoro che ha fatto il Comune durante l'emergenza per digitalizzare i servizi, dalle 7mila postazioni per lo smart working per i dipendenti, ai 45mila certificati digitali scaricati dai cittadini in queste settimane, fino al servizio digitale di "Milano Aiuta". La settimana scorsa Palazzo Marino ha lanciato il servizio "020202" su WhatsApp, che - ha riferito l'assessore - e' stato gia' utilizzato da 10mila cittadini.

"Altro pezzo della strategia di ripresa - ha annunciato Cocco - e' l'app del cittadino: il fascicolo del cittadino, disponibile per tutti i cittadini milanesi sul sito del Comune, ora migrera' in un'app, accessibile con Spid. E' necessario l'accesso con un'identita' digitale forte, perche' e' fondamentale che i dati dei cittadini siano sempre sicuri e protetti. E quindi attraverso Spid si accedera' all'app e si potranno visionare i propri dati, le informazioni del proprio nucleo familiare, le iscrizioni dei propri figli alla scuola, ma anche scaricare dal telefonino i propri certificati". "Vogliamo lavorare affinche' il digitale non sia il fine, ma sia il mezzo per arrivare a tutti i nostri cittadini nel modo piu' semplice possibile. L'abbiamo chiamato 'digital care', ovvero il digitale deve prendersi cura delle citta' e soprattutto dei cittadini", ha concluso l'assessore.

Alla rassegna ha preso parte con un videomessaggio anche Paola Pisano, ministro dell'Innovazione. Digitalizzazione e tecnologia oggi "possono essere una leva di ripresa economica", ha detto. L'esponente del governo ha parlato di "un evento importante per il nostro Paese, soprattutto in questo momento. Ringrazio il sindaco Giuseppe Sala, la citta' di Milano e l'assessora Roberta Cocco che ha creduto che anche quest'anno fosse possibile organizzare un evento con tanti interlocutori e un dibattito cosi' interessante sull'innovazione e la digitalizzazione". "Oggi piu' che mai - sottolinea Pisano - abbiamo la consapevolezza che la digitalizzazione e la tecnologia sono importanti all'interno del nostro Paese, possono essere una leva di ripresa economica se utilizzate in modo consapevole e inclusivo, soprattutto se utilizzate all'interno del framework di norme, opportunita' e di diritti italiano. Ovviamente ci dobbiamo sempre muovere in raccordo col contesto internazionale nel quale siamo inseriti, quindi strategie digitali all'interno del nostro Paese in raccordo con le strategie digitali dell'Europa".