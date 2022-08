Inseguirono e picchiarono giovane, 2 denunciati

Denunciati due cittadini stranieri di 24 e 22 anni, residenti in provincia di Milano con l'accusa di di violenza privata, danneggiamento, lesioni personali e minacce nei confronti di un altro uomo. Lo scorso luglio, a Rivolta d'Adda, la vittima era in compagnia della sua fidanzata presso l’oratorio di Rivolta per assistere alle finali del torneo Sant’Alberto di calcio a 6. E verso le 22.30 ha notato che è arrivato un gruppo di giovani con due dei quali, in passato, aveva già avuto degli screzi per futili motivi e che lo avevano più volte minacciato.Quando ha visto i due, con la sua fidanzata ha deciso di allontanarsi per evitare ulteriori problemi. La coppia è salita sulla propria auto ed è partita. Mentre erano nel centro abitato di Rivolta, la vittima ha notato di essere seguito dai due giovani che, a bordo della loro auto, lo hanno raggiunto e affiancato e uno dei due, attraverso il finestrino, ha lanciato una bottiglia di birra verso la sua auto, mandando in frantumi un finestrino posteriore. Poi, per bloccare la sua marcia, lo hanno speronato nella fiancata sinistra e lo hanno costretto a fermarsi.