Insulti del tassista, Selvaggia Lucarelli: "Il Pd difende lobby dei taxi"

E' scontro via social tra la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli e l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. Al centro dello scambio di messaggi, l'episodio del tassista che, qualche giorno fa, ha insultato due turisti che gli avevano chiesto di pagare la corsa con il pos. Opzione concessa dall'autista che, però, poi ha riversato tutta la rabbia distruggendo i souvenir dei turisti.

Lucarelli: "E questo è il Pd... Capito come la lobby dei tassisti lo tiene per le palle?".

A margine dell'accaduto, Granelli aveva affermato che l'episodio "non rappresentava Milano nè tantomeno la lobby dei tassisti" Per la Lucarelli, la cui replica è arrivata tramite stories su Instagram in cui ha riportato le parole di Granelli, l'assessore avrebbe difeso la lobby dei tassisti: "E questo è il Pd... Capito come la lobby dei tassisti lo tiene per le palle?".

Granellli: "Non stiamo proteggendo una lobby"

Granellli ha prontamente respinto le accuse: "Mi spiace per il malinteso, ma lo dico con chiarezza a Selvaggia Lucarelli e a tutti - scrive ancora Granelli -: non stiamo proteggendo una lobby. In meno di 48 ore dall’episodio abbiamo fatto intervenire la Polizia locale, individuato e convocato il tassista negli uffici della polizia locale e aperto un procedimento disciplinare a suo carico, dove rischia la sospensione. Forse c’è chi preferisce i comunicati di condanna, le gogne mediatiche, lo scaricabarile. A noi no. Noi siamo per agire, subito e in modo concreto, colpendo chi sbaglia, non un’intera categoria. Piaccia o non piaccia, siamo per i fatti. Le parole le lasciamo ad altri. E alla faccia di chi è sotto scacco della categoria (preferisco non usare le parole della signora), per la prima volta, dopo 60 anni, grazie a noi e alla Polizia locale sono state revocate 2 licenze per 2 taxisti che avevano manomesso il tassametro"