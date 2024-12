Insuperabili di Chiellini e Lactalis, il roadshow nelle scuole fa tappa a Milano

L’idea è semplice quanto efficace: promuovere i valori dell’inclusione attraverso lo sport. Così è nato il progetto di Insuperabili, società sportiva fondata dall’ex calciatore e ora dirigente della Juventus Giorgio Chiellini, che promuove le Scuole Calcio Insuperabili, per ragazzi con varie disabilità, cognitive, relazionali, fisiche e motorie.

Da qui l’impegno del gruppo Lactalis, prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con i brand Galbani, Parmalat, Leerdammer, Ambrosi e Castelli, di affiancare i ragazzi di Insuperabili promuovendo un roadshow nelle scuole, che ora ha fatto tappa anche all’L’I.T.S Pier Paolo Pasolini di Milano.

Il progetto rientra nel programma DISrACTIVE, che testimonia l’impegno costante del Gruppo nel sensibilizzare, educare e promuovere iniziative a favore delle condizioni di fragilità, attraverso la valorizzazione della diversità e dell’inclusione sociale. La collaborazione con Insuperabili ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla cultura del rispetto, della partecipazione e della socializzazione, utilizzando lo sport come strumento di integrazione.

“Siamo contenti di consolidare la nostra collaborazione con Insuperabili – ha spiegato Vittorio Fiore, Direttore della Comunicazione Corporate e della Sostenibilità di Lactalis Italia - perché nasce dal rispetto di valori comuni per promuovere l’inclusione sociale, la diversità e il rispetto reciproco. Anche noi vogliamo fare la nostra parte per le nuove generazioni, troppo spesso poco ascoltate. Il roadshow che promuoviamo è assolutamente coerente con il nostro purpose «Alimentiamo il futuro» per un futuro più inclusivo”.

All’I.T.S. Pier Paolo Pasolini di Milano tre classi dell’Istituto hanno preso parte a un workshop guidato da Davide Finocchio, Coach di Insuperabili. Il momento di formazione ha esplorato il tema della collaborazione, ruotando attorno a quattro parole chiave: collaborazione, ambizione, semplicità e lealtà. Questi valori introdotti in aula hanno trovato applicazione pratica in campo nella seconda parte della mattinata, che ha visto gli studenti protagonisti di una partita di calcio insieme a sei atleti Insuperabili. “Ciò che rende particolarmente speciale il progetto – spiega Davide Leonardi, Presidente di Insuperabili - è l’opportunità di sensibilizzare i ragazzi sui valori della diversità ed inclusione in modo divertente e coinvolgente. Insieme al nostro partner Lactalis, stiamo dimostrando come lo sport sia un potente strumento di integrazione e veicolo di valori. Ogni incontro con i giovani è un'opportunità per far comprendere loro l'importanza di vivere in una società che accoglie e rispetta tutte le diversità.”

Lactalis Italia ha affiancato Insuperabili già in una prima fase del Roadshow nelle scuole che si è conclusa a giugno 2024, con tappe in cinque istituti italiani. Complessivamente, sono stati coinvolti oltre 350 studenti e 20 docenti che hanno partecipato a laboratori di formazione in aula e a tornei sportivi organizzati da 38 tra atleti e coach Insuperabili. Ora la seconda fase del Roadshow, che proseguirà nei primi mesi del 2025 con tappe in istituti scolastici di diverse città italiane, tra cui Brescia, Verona e Catania, offrendo un programma che unisce momenti di formazione in aula e attività sportive sul campo.