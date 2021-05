Inter, domenica festa per scudetto. Allestita area per 4500 tifosi a San Siro

La Prefettura di Milano ha acconsentito alla presenza di 4500 tifosi domenica prossima, per la nuova festa che sara' organizzata in occasione dell'ultima partita di campionato, Inter-Udinese, in programma alle 15. I tifosi saranno 'confinati' in un'area delimitata di circa 19.000 mq presso lo Stadio di San Siro. Le misure sono state decise questa mattina in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sulla falsariga di quanto gia' predisposto per l'8 maggio scorso.

Saranno previste alcune limitazioni alla viabilita' e al parcheggio che saranno opportunamente comunicate dall'Amministrazione comunale. Per la circostanza, nella zona dello stadio, sara' disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in vetro e lattine dalle 10 alle 20, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Analogo provvedimento, dalle 14 alle 20, sara' vigente in zona Duomo, presidiata dalle forze dell'ordine in funzione di prevenzione antiassembramento.

Inter, 1000 spettatori assisteranno alla partica con l'Udinese

Via libera alla presenza di 1000 spettatori per Inter-Udinese, partita dell'ultima giornata di campionato che si svolgera' domenica alle 15 allo stadio di San Siro. Secondo quanto si apprende non si trattera' pero' di tifosi paganti, ma di ospiti della societa' nerazzurra, tra dipendenti, staff, famiglie dei giocatori e sponsor. La richiesta di consentire la presenza di spettatori, anticipando di qualche giorno quanto previsto dal governo per gli eventi sportivi dal 1 giugno, era venuta dalla Lega Serie A. Al termine della partita verra' consegnata ai giocatori la coppa per la vittoria in campionato.

LEGGI ANCHE: Il PRIMATO MONDIALE di MILANO nel calcio è a RISCHIO