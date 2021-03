Inter: Handanovic positivo al Covid, è in quarantena

"Samir Handanovic e' risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito e' pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro e' gia' in quarantena presso la propria abitazione". Lo comunica l'Inter sul suo sito ufficiale. Dopo i test effettuati ieri che hanno dato esito negativo, oggi il nuovo giro di tamponi a giocatori e staff tecnico ha fatto emergere la positivita' del giocatore.