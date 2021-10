Inter, Zhang: nuovo San Siro progetto fondamentale per il club



"Il nuovo Stadio e' un progetto fondamentale per il club". Queste le parole del presidente dell'Inter Steven Zhang secondo quanto apprende e riporta l'Ansa, nel corso dell'assemblea degli azionisti nerazzurri svoltasi oggi. "La conquista dello scudetto gioia immensa e vittoria di tutte le componenti del Club. E' stata una dimostrazione del grandissimo lavoro fatto in questi anni, premio della nostra strategia a lungo termine. E' dedicato ai mervavigliosi tifosi nerazzurri che lo attendevano da 11 anni".



Sempre secondo l'Ansa l'assemblea degli azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2021, chiuso con ricavi consolidati per 364,7 milioni di euro e una perdita pari a 245,6 milioni.





Legi anche: Le “CHIOCCIOLE” di Milano: le TRATTORIE dove si mangia meglio secondo SLOW FOOD