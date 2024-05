Interviene per difendere una ragazza dal fidanzato, pestato. Arrestati in 4

Interviene per difendere una ragazza dal fidanzato, pestato. Arrestati in quattro

Pestato in strada per aver cercato di difendere una ragazza dall'aggressione del suo fidanzato. Era avvenuto a Baggio, in via Rismondo, il 19 novembre 2023. Le indagini della Polizia di Stato, coordinata dal Settimo dipartimento della Procura di MIlano e dalla Procura per i Minorenni di Milano, hanno portato a tre ordinanze di custodia cautelare, in carcere e "di permanenza in casa", con gli arresti domiciliari, per il minore.

L'accusa di lesioni gravi aggravate

I giovani colpevoli, di 17, 19, 22 e 24 anni sono tutti romeni. Il fidanzato chiamò gli amici dove l'intervento del 25ennne milanese, e i quattro hanno iniziato un vero e proprio pestaggio, procurando lesioni permamenti, con la rottura di una costola, del setto nasale e la perdita di tre denti. L'accusa è quella di lesioni gravi aggravate dal fatto che siano permanenti, i colpevoli sono stati identificati grazie anche alle telecamere di sorveglianza della zona e ad alcune testimonianze.