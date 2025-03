Investire in oro, la soluzione flessibile e sostenibile dei Piani di accumulo

Una corsa al rialzo che sembra inarrestabile e che in una certa misura sorprende anche gli stessi addetti ai lavori. Il prezzo dell'oro ha toccato in questi giorni nuovi massimi storici, confermando il metallo giallo come bene rifugio per eccellenza. Apparentemente immune alle sollecitazioni di un contesto politico-economico eccezionalmente delicato e mutevole. Naturale che l'oro resti dunque un investimento particolarmente apprezzato dai risparmiatori. Ma il suo stesso successo pone ora nuove sfide. Con il prezzo al grammo che in un anno è cresciuto da 60 a 90 euro, accedere a questa forma di investimento richiede un maggiore impegno iniziale in termini di risorse. Tra le soluzioni individuate dagli operatori, una delle più interessanti ed efficaci appare quella dei Pao, piani d'accumulo oro. Un prodotto recentemente introdotto anche da Investi in Oro, servizio di Oro in Euro, realtà con più di sessanta sedi operative su tutto il territorio italiano e con filiali anche in Svizzera. Ne abbiamo parlato con la general manager Alessandra Baldissera.

Baldissera, che cosa distingue i piani di accumulo rispetto ad altre forme di investimento nell'oro?

Il valore dell'oro ha raggiunto oggi valori inimmaginabili e lo sforzo per comprare un lingotto è praticamente raddoppiato. Dopo essere giunto a questi livelli, c'è anche la possibilità di un calo. Sebbene va detto che statisticamente il suo valore è sempre in crescita. Ma delle fluttuazioni vanno messe in conto. Il piano di accumulo oro ha il vantaggio di consentire di investire in oro fisico in base alle proprie possibilità, modulando il proprio investimento in base alla sostenibilità. Si concorda infatti un investimento fisso al mese, corrispondente ad un quantitativo in grammi, e la sua durata. Non stiamo parlando di trading: al termine del piano l'investitore può procedere con la lingottatura.

E nello specifico del piano di accumulo di Investi in Oro quali sono le caratteristiche ed i servizi offerti?

Il nostro piano di accumulo oro nasce dall'ascolto delle richieste dei nostri storici clienti e costituisce il tassello mancante rispetto ai servizi di investimento in oro che offriamo dal 2008. Proponiamo flessibilità nelle rate: possono essere mensili, bimestrali od ogni tre o quattro anni, con investimenti da uno sino a cinque anni di durata. E soprattutto il cliente è libero di scegliere quanto investire mensilmente. L'investimento di valore costante diluisce il rischio delle oscillazioni. Inviamo inviamo all'investitore un certificato di proprietà dei suoi grammi in oro. Al termine del periodo, quindi, il cliente ha acquistato un quantitativo di grammi di oro che possono essere lingottati e portati a casa. Ma garantiamo anche il riacquisto sicuro, se il cliente decide di vendere e capitalizzare la plusvalenza ottenuta nel tempo. E' possibile anche la consegna dei grammi prima del termine del piano di accumulo.

Quale è la risposta dei clienti?

Il servizio è stato avviato a gennaio, i nostri clienti storici stanno già sottoscrivendolo. Quello su cui vogliamo puntare con il nostro piano di accumulo è un servizio clienti in grado di fare la differenza. Se il primo contatto avviene online o telefonicamente, segue un incontro nel punto vendita. Abbiamo ripensato la nostra struttura in modo da creare una figura di riferimento che possa accompagnare il cliente in tutti gli step della sottoscrizione del piano.

Da esperta del settore, cosa ne pensa dell'attuale andamento dell'oro?

Da un punto di vista economico, posso dire che l'oro si conferma bene rifugio per eccellenza. In venti anni di esperienza ho potuto constatare che in qualsiasi scenario globale l'oro tende a crescere stabilmente. Certo anche tra gli addetti ai lavori ci si interroga sui valori attuali, perchè una crescita così è inedita. A livello commerciale, sottolineo l'importanza di rivolgersi sempre ad operatori professionali perchè si tratta di una materia prima delicata. E le truffe purtroppo esistono. Chi ha investito anni fa, ha sicuramente convenienza a monetizzare oggi. Per chi si affaccia oggi, invece, un piano di accumulo oro potrebbe risultare preferibile rispetto ad un acquisto di lingotti.