Investita mentre attraversa strada nel milanese, è gravissima

Investita mentre attraversa strada nel milanese, e' gravissima

Una donna di 86 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada a Cinisello Balsamo, nel milanese. L'anziana, in arresto cardio circolatorio, e' stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda con manovre di rianimazione. L'urto violento l'ha sbalzata di cinque metri.

In ospedale anche il conducente dell'auto

L'incidente e' avvenuto alle 10.32 in via Fratelli Picardi all'incrocio con via Stalingrado. Il conducente dell'auto, un uomo di 58 anni, non ha traumi evidenti ma è stato portato in codice verde all'ospedale di Cinisello Balsamo.