Investopia torna a Milano: Italia ed Emirati sempre più vicini

Il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti (UAE) ed EFG Consulting, società di consulenza di marketing strategico e operativo e strategie di internazionalizzazione, hanno ufficialmente firmato l’accordo che rinnova la collaborazione per l’organizzazione di Investopia Europe, in programma il prossimo 16 maggio presso Palazzo Mezzanotte a Milano. L’accordo, siglato oggi ad Investopia Abu Dhabi, rappresenta un momento significativo nell’ambito dell’espansione del Forum globale per gli investimenti e un’importante conferma per la città di Milano e per l’Italia, porta di accesso all’Europa per gli investitori provenienti dal Medio Oriente. Questo passo, inoltre, si colloca perfettamente in linea con la recente visita a Roma del Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan e con gli accordi firmati nel corso del Forum imprenditoriale Italia – Emirati Arabi Uniti che testimoniano sia il costante impegno del nostro Governo nel sostenere il Made in Italy sia l’interesse con cui sempre più gli investitori stranieri stanno tornando a guardare al nostro mercato con fiducia.

L’iniziativa ambisce a creare un virtuoso ecosistema di cooperazione economica tra le imprese, gli investitori e le istituzioni di entrambi i mercati con un particolare focus di investimento nei seguenti settori chiave: cluster tecnologici e innovativi, rigenerazione urbana, infrastrutture, logistica e asset alternativi.

Bozzetti (EFG Consulting): "La collaborazione tra i due paesi è motore di sviluppo e crescita economica dei nostri mercati"

I ministri emiratini Abdulla bin Touq Al Marri dell’Economia e Alia bint Abdulla Al Mazrui delle PMI e dell’Imprenditoria hanno già confermato la propria presenza all’evento milanese che, nell’edizione 2025, si arricchirà di una grande novità. Nella sessione pomeridiana, infatti, una serie di incontri B2B connetteranno investitori e imprenditori italiani ed emiratini per muovere i primi passi insieme nella progettazione e promozione di opportunità imprenditoriali e di investimento tra i due Paesi. Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG Consulting, tra i principali esperti di strategie di internazionalizzazione verso gli Emirati e autore di “Emirati: nulla è impossibile” (2021), edito da Mondadori, ha sottolineato: "Siamo onorati che questa rinnovata sinergia e solida collaborazione con il Ministero dell’Economia degli EAU diventi sempre più motore di sviluppo e crescita economica dei nostri mercati. Investopia a Milano rappresenta sempre più un irrinunciabile punto di incontro per imprenditori e investitori italiani ed emiratini per perseguire concrete opportunità di business e investimento, valorizzando il ruolo dell’Italia come porta d’ingresso d’Europa per gli investimenti del Medio Oriente.”