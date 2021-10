"Io non chiudo": corteo No Green Pass a Milano, traffico nel caos

Nuova manifestazione a Milano contro il green pass. Un sit-in in Duomo indetto per esprimere "solidarieta' alla resistenza di Trieste" si e' trasformato in serata in un corteo di circa 300 persone partito da piazza Fontana in direzione della prefettura dove la sigla "Io non chiudo" ha indetto un flashmob di protesta al Green pass. La situazione e' stata monitorata dalla Digos e la testa della protesta e' stata preceduta da una squadra del Reparto mobile della questura. Si sono verificati disagi alla circolazione con un tratto della cerchia dei Navigli chiuso al traffico