Irene Pivetti, nuovo sequestro da 3,4 milioni di euro

Nuovi guai per Irene Pivetti. Un nuovo sequestro preventivo di circa 3,4 milioni di euro ai danni di Irene Pivetti e di un suo consulente e' in corso da parte della Guardia di Finanza, su delega della procura di Milano. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria stanno eseguendo l'ordinanza del tribunale del Riesame che ha accolto il ricorso del pm Giovanni Tarzia contro il provvedimento del gip Giuseppina Barbara che non aveva convalidato il decreto di sequestro emesso d'urgenza il 18 novembre 2021 dallo stesso pubblico ministero.

L'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è co-indagata con altre persone nell'ambito di un'inchiesta per frode fiscale e riciclaggio per una serie di operazioni commerciali sospette. Secondo il procuratore facente funzione di Milano Riccardo Targetti sono "circa 8 milioni di euro" i ricavi "fraudolentemente sottratti a imposizione in Italia attraverso la fittizia interposizione di veicoli societari esteri" dall'ex presidente della Camera Irene Pivetti, come accertato nelle "accurate" indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf.