Italia Trasporto Aereo prende il volo e punta su Linate



Italia Trasporto Aereo SpA ha preso finalmente il volo e punta le sue carte sullo scalo milanese di Linate. Obiettivo convincere l’Europa per conservare il maggior numero di slot (già di Alitalia) proprio a Linate. La partenza ufficiale dei voli sarà il 15 ottobre.



Il Piano Industriale 2021-2025 – approvato coi suggerimenti dell’Ue che prevedono la cessione (attraverso gara pubblica) del brand Alitalia e parimenti la cessione delle attività comprese nel settore “Ground Handling” - prevede infatti una dotazione di slot coerente con la dimensione iniziale della propria flotta, mantenendo l’85% degli slot oggi detenuti da Alitalia sull’aeroporto di Milano Linate e il 43% degli slot su Roma Fiumicino, aeroporto, quest’ultimo, meno congestionato di Linate e con una maggiore disponibilità di bande orarie da poter acquisire per sostenere la crescita dei voli prevista nell’arco di piano.



Avvio con cautela, dunque, tenendo in considerazione che nel primo anno di piano la compagnia si troverà ad operare ancora in una fase di uscita dalla pandemia. Lo sviluppo dell’azienda sarà perseguito con gradualità e prudenza per assicurare all’azionista pubblico un efficiente uso del capitale tale da consentire un ritorno economico su quanto investito, in linea con il mercato. Il piano si conferma come strutturalmente modulare e dinamico in modo da intercettare con velocità opportunità di sviluppo conseguenti ad una ripresa del traffico più veloce rispetto alle previsioni. ITA ha avviato le proprie operazioni con un numero di dipendenti, assunti per gestire l’attività “Aviation”, pari a 2.750 (a breve arriveranno a 2.950), che salirà ulteriormente a fine piano (2025) a 5.550-5.700 persone. “Personale assunto con un nuovo contratto di lavoro che assicuri maggiore competitività e flessibilità nel confronto con altri operatori del settore”, spiega l’azienda.

