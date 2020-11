Ivan Nossa torna in libreria con "Il Potere e la Magia dell’Amore"

Dopo aver venduto oltre 25.000 copie in soli tre anni con i suoi libri, Ivan Nossa torna in libreria con l’esperienza più grande - l’Amore - che completa la trilogia pubblicata da UnoEditori con Il Potere e la Magia dell’Amore.

Il messaggio è unico e parte dall’autore di Treviglio (BG), una tra le città maggiormente colpite dalla pandemia. Proprio in un momento di forte paura Ivan invita ad abbracciare l’Amore. Un risveglio potente che chiede al mondo di scegliere “l’amore adesso perché sarà la decisione più bella della tua vita”.

Cinquanta capitoli impreziositi da immagini a colori dipinte da Elena Bonini ti portano per mano su un sentiero fatto di storie, incontri, racconti personali, saggezza di altri popoli, meditazioni, preghiere e riflessioni. Tutto riporta ai temi più alti, che riguardano tutti, già introdotti dal libro con cui Ivan Nossa ha debuttato nel 2016 - Il Potere e la Magia della Gratitudine - e ne Il Potere e la Magia del Perdono, dono e mezzo per giungere a esplorare Amore.

I miracoli accadono, come ama raccontare Ivan. E lui ne è la testimonianza, ha cambiato vita per realizzare il proprio sogno di diventare scrittore a 47 anni. Ha lasciato un lavoro sicuro da imprenditore per diffondere i messaggi di perdono, gratitudine e amore per la vita. L’Amore è la destinazione, infatti, di quest’ultimo libro magico che apre il cuore del lettore.

“Siamo tutti onde di coscienza che si incontrano e scontrano nel percorso della vita e per riportare quiete in questo mare esiste una sola via, amare. Amare e sentirsi figlie e figli del cielo e del tutto, stretti in un grande abbraccio”, scrive nell’introduzione de Il Potere e la Magia dell’Amore Ivan Nossa e ci guida subito al centro di un sentire che può cambiare completamente il senso dell’esistenza.

Al lettore la scelta più bella:

● imparare a vivere l’amore ogni giorno

● guardare il mondo con occhi diversi

● riconoscere l’amore ovunque rivolga lo sguardo.

Cambiare prospettiva non sarà immediato e neppure facile, ma la lettura veloce e coinvolgente, che si fa a volte intima ed evocativa, immerge chi legge nella sensazione che provava da bambino quando qualcuno leggeva una favola per lui. E un senso di pace e sicurezza si faceva spazio nel cuore.

“Ringrazio l’Amore. - scrive Ivan Nossa in conclusione - Poiché ha passeggiato con me in questo libro e nella mia vita, e ancora mi tiene per mano mostrandomi la via. Quando mi riferisco all’Amore comprendo ogni anima che ha incrociato il mio cammino, da vicino o da lontano, e tutto ciò che è”.

Sito web: www.ivannossa.com

Book trailer: https://youtu.be/YbIfod6_nvk