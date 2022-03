Jet precipitato: dimesso superstite. Disposta autopsia per pilota deceduto

Jet precipitato, indagine a carico ignoti

La procura della Repubblica di Lecco ha aperto un fascicolo contro ignoti per i reati di disastro aviatorio colposo, lesioni e omicidio colposo in relazione all'incidente dell'aereo addestramento militare M-346 sul versante nord del Monte Legnone a Colico in cui ha perso la vita il pilota inglese Dave Ashley. Il rottame del velivolo e' stato posto sotto sequestro e, date le condizioni dei luoghi, sono in fase di studio le modalita' relative al recupero in sicurezza dello stesso. Il relitto del Jet della societa' Leonardo sara' analizzato da un consulente nominato dal procuratore Ezio Domenico Basso che e' stato individuato tra il personale qualificato dell'Aeronautica Militare. Nei prossimi giorni invece sara' eseguita l'autopsia sul corpo di Ashley.

Jet precipitato, pilota superstite dimesso dall'ospedale

E' stato dimesso ieri in serata dall'ospedale Niguarda di Milano Gianpaolo Goattin, 53 anni, il pilota che era a bordo del Jet precipitato ieri nel Lecchese, insieme ad Ashley. Veronese ora residente nel torinese, gia' pilota dell'Aeronautica, una carriera militare tra Italia e Usa, un top gun, Goattin - ricorda l'ANSA - era stato portato al Niguarda dopo che i soccorsi l'avevano trovato appeso a una sorta di balcone naturale.